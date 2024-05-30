Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına açık çek! ''Eğer şampiyon yapamazsam...''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan yine gündem olacak açıklamalar geldi. İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri...

"EĞER ŞAMPİYON YAPAMAZSAM..."

"Başkan seçilirsem ve Fenerbahçe'yi ilk sene şampiyon yapamazsam sezon sonunda olağanüstü seçimli kongreye gideceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum."

"STADYUM KAPASİTESİ 60 BİN OLACAK"

“İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı.”

“ALİ BEY ÇARESİZ!"

“Ali bey çaresiz! O, Fenerbahçe için varolan bir insan değil o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz!”

“DEVLET İLE MASAYA OTURACAĞIZ"

“Devlet ile masaya oturacağız. Kayıplarımızın maddi kısmını karşılayacaklar, manevi kısmı karşılayamazlar.”

AZİZ YILDIRIM’DAN ALİ KOÇ’UN LİSTESİNDEKİ HAMDİ AKIN HAKKINDA

“Herkese soruyorum FETÖ’nün 3 Temmuzdaki Fenerbahçe başkan adayı kimdi? Biz şike yapmadık. Şike yapan kim? Hamdı Akın. Ankaragücünde oynayan bir oyuncuyu Sadri şenerle görüştürdü. 2012’de Mehmet Ali beyin listesindeydi kürsüden aşağı attım beni mahkemeye verdi.”





