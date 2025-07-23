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Aziz Yıldırım'dan olay yaratan sözler! "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Vizyon 2035 oluşumunun ilk toplantısında üyelere seslendi. Kalabalık katılımın gözlemlendiği toplantıda bir üyenin, “Sizin liderliğinize ihtiyacımız var” sözleri üzerine açıklamalarda bulunan Yıldırım, kulübün geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Aziz Yıldırım'dan olay yaratan sözler! "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor"
Emre Şen

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

“Fenerbahçe’yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor” diyen Yıldırım, genç nesil taraftar hakkında konuşmalarını sürdürerek, “Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan’ın akrabasının küçük kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yeniden başkanlığa dönüp dönmeyeceği yönündeki tartışmalara da yanıt verdi:

“Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım diyeceksin. Artık bana sığınmayın çünkü benim takatim yok.”

Fenerbahçe’de Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Ali Koç’un görevi bırakması için bazı dernekler ve taraftar grupları tarafından imza kampanyası başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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