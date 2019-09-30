Aziz Yıldırım: Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor?

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklardan Aziz Yıldırım katılırken diğer sanık Ali Cenk Başak ve müşteki Işık Eyigüngör duruşmaya katılmadı. Yıldırım'ın avukatı Abdurralim Erol ve Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan da duruşmada hazır bulundu.

Aziz Yıldırım kimlik tespiti sırasında, inşaat mühendisi olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu söyledi. Yıldırım, kimlik tespitinin ardından savunmasını yaptı. Rakip takımın maç için başka kulübün taraftarını salona getirttiğini savunan Aziz Yıldırım, "Salona girer girmez hem bana hem de Fenerbahçe'ye sinkaflı küfürler ettiler. Ben de Işık Bey'e ve orada oturanlara 'Yakışıyor mu bu yaptığınız' dedim. Ortalık karıştı" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: HER PARMAK KALDIRAN TEHDİT Mİ EDİYOR?

Hakim Ataün Kırca'nın, "Parmağınızı kaldırıp tehditte bulundunuz mu? Seni bitireceğim dediniz mi?" diye sorduğu Aziz Yıldırım, "Deyip demediğimi hatırlamıyorum. Her parmak kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani. Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim, demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Bir gün sonra basına 'Geldim, gereğini yaptım, bundan sonra da yapacağım' dedim. Işık Eyigüngör'ü tehdit etmek amacıyla söylemedim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kim olursa olsun hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğini söyledim. Üzerime atılı tehdit suçlamasını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" yanıtını verdi.