Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor! Kapalı Çarşı'ya gitti, izdiham yarattı

Aziz Yıldırım, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın ile Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Yıldırım, Kapalı Çarşı’da Fenerbahçeliler tarafından büyük bir coşkuyla, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Aziz Yıldırım, kalabalık nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Aziz Yıldırım'ın Kapalı Çarşı ziyaretinde şampiyon Galatasaray'ın çok sayıda bayrağı çarşı içinde asılı bir şekilde dururken, bir yandan da Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda sarı-lacivert bayrak açtılar.





