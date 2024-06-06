SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor! Kapalı Çarşı'ya gitti, izdiham yarattı

Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor! Kapalı Çarşı'ya gitti, izdiham yarattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de hafta sonu gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürürken, Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafı Yıldırım'a büyük ilgi gösterdi.

Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor! Kapalı Çarşı'ya gitti, izdiham yarattı

Aziz Yıldırım, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın ile Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

33

Yıldırım, Kapalı Çarşı’da Fenerbahçeliler tarafından büyük bir coşkuyla, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Aziz Yıldırım, kalabalık nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Aziz Yıldırım'ın Kapalı Çarşı ziyaretinde şampiyon Galatasaray'ın çok sayıda bayrağı çarşı içinde asılı bir şekilde dururken, bir yandan da Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda sarı-lacivert bayrak açtılar.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"
Başlamadan bitebilir! Alex de Souza'da fesih şoku...Başlamadan bitebilir! Alex de Souza'da fesih şoku...
Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Kapalıçarşı son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Suriye'deki sözde seçim ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Suriye'deki sözde seçim ertelendi

Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"

Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"

Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!

Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!

Başlamadan bitebilir! Alex de Souza'da fesih şoku...

Başlamadan bitebilir! Alex de Souza'da fesih şoku...

F.Bahçe şimdi de Ana de Armas'ı transfer etti!

F.Bahçe şimdi de Ana de Armas'ı transfer etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.