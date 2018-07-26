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B36 Torshavn Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilir?

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 26.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş yeni sezonda ilk Avrupa sınavı için bu akşam UEFa Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B26 Torshav ekibi ile karşı karşıya gelecek. Turun ilk ayağını deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş evindeki maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki B36 Torshavn Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve karşılaşma hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

B36 Torshavn Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilir?

Beşiktaş Avrupa defterini bu sene erken açıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacak. Siyah beyazlılar karşılaşmadan avantajlı bir skor ile ayrılmak ve İstanbul’daki maça önde çıkmak istiyor. Peki B36 Torshavn Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve taraftarlar maçı hangi kanaldan canlı izleyebilecekler?

B36 TORSHAVN BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

B36 Torshavn Beşiktaş maçı Türkiye saati ile 21.00’da başlayacak. Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmayı beIN SPORTS 1 kanalından canlı izleyebilecekler. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarların abonelik almaları veya maçlık ödeme yapmaları gerekmektedir.

TAKIMALARIN FORM DURUMU

Yeni sezona hazırlık çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 6 hazırlık maçında 3 beraberlik 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. Siyah beyazlılar bu maçlarda Siofo, Shaktar ve Reading takımları ile berabere kalırken CSKA Moskova’ya mağlup oldu, Gyirmot ve Krasnodar takımlarını ise mağlup etti.

B36 Torshavn ise son 5 maçında üç beraberlik 2 galibiyet elde etti. Avrupa Ligi ön eleme turlarında St Josephs ve OFK Titograd takımlarını eleyerek Beşiktaş ile eşleşti.

BEŞİKTAŞ UZUN BİR ARADAN SONRA 2. ÖN ELEMEDE

Beşiktaş, 2013'teki Tromsö eşleşmesinden sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde ön eleme maçı oynayacak ve ilk kez Faroe Adaları’ndan bir takım ile oynayacak. Türk takımları şimdiye kadar Faroe Adaları takımlarına karşı çıktığı altı maçın hepsinden galibiyet elde etmeyi başardı ve henüz gol yemedi.

B36 TORSHAVN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

B36 Torshavn: Thomsen, Eriksen, Faero, Bogason Dam, Magnusson, Nielsen, Agnarsson, Jacobsen, Heinesen, Johannesen, Cieslewizc

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Necip, Fatih, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Adriano, Larin

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