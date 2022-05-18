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  4. Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

18.05.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisi 15 Şubat 2022'den beri ekranlarda yerini alıyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken Zeynep Tuğçe Bayat, Baba dizisinde Şahika rolünü canlandırıyor. Bayat'ın asıl mesleği bakın neymiş...

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

Ekranların yeni dizisi Baba, reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı dizide dram konusu işleniyor. Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT BAKIN KİM ÇIKTI

32 yaşındaki oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat meğer lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

Hukuk mezunu Bayat, kariyer hayatına ekran önünde devam etti.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

Hukuk eğitiminin ardından hayalini kurduğu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

İlk kez Arka Sıradakiler dizisinde yardımcı oyunculuk yaparak oyunculuk deneyimi edindi.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

Zeynep Tuğçe Bayat 2020'de oyuncu, yönetmen ve senarist Cansel Elçin ile hayatını birleştirdi. Cansel Elçin kariyer hayatı boyunca çok sayıda yerli ve yabancı projeyi yürüttü.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

Bayat, eşi Elçin ile sosyal medyadan karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!


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Zeynep Tuğçe Bayat
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