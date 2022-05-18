Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor!

Ekranların yeni dizisi Baba, reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı dizide dram konusu işleniyor. Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT BAKIN KİM ÇIKTI

32 yaşındaki oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat meğer lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış.

Hukuk mezunu Bayat, kariyer hayatına ekran önünde devam etti.

Hukuk eğitiminin ardından hayalini kurduğu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

İlk kez Arka Sıradakiler dizisinde yardımcı oyunculuk yaparak oyunculuk deneyimi edindi.

Zeynep Tuğçe Bayat 2020'de oyuncu, yönetmen ve senarist Cansel Elçin ile hayatını birleştirdi. Cansel Elçin kariyer hayatı boyunca çok sayıda yerli ve yabancı projeyi yürüttü.

Bayat, eşi Elçin ile sosyal medyadan karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.



