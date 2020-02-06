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Baba-kız aynı sahnede

ADANA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Adana’nın 55 yıllık amatör tiyatro grubu Dost Oyuncular’ın sahneye koyduğu "Pir Sultan Abdal" oyununda baba Hasan Butuk ile 16 yaşındaki kızı Yaren ipek Butuk birlikte rol aldı.Oyunda Pir Sultan’ı baba Hasan Butuk, sevdiği kız rolünü ise kendi öz kızı Yaren İpek Butuk üstlendi.

Adana’nın 55 yıllık amatör tiyatro grubu Dost Oyuncular’ın sahneye koyduğu "Pir Sultan Abdal" oyununda baba Hasan Butuk ile 16 yaşındaki kızı Yaren ipek Butuk birlikte rol aldı.
Oyunda Pir Sultan’ı baba Hasan Butuk, sevdiği kız rolünü ise kendi öz kızı Yaren İpek Butuk üstlendi. 16 yaşındaki Danişment Gazi Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yaren İpek Butuk babası ile aynı sahnede rol almasını şöyle değerlendirdi:
“Zaten oyunculuğa babam sayesinde başladım, onu sahnede görmek çok hoşuma gidiyordu. Şu anda da oynadığım karakter babamın karakterine hayran olduğumdan alışmam zor olmadı. Babamla zaman geçirmemin yanı sıra Türk tarihi ve edebiyatında büyük rolü oynayan bir adamı tanımak ayrıca mutluluk veriyor” dedi.
İlk kez 7 yaşında tiyatroya başladığını ve okul tiyatrosunda öğretmeniyle beraber çıkarttığı “Ayna” isimli oyunda birden fazla rol aldığını kaydeden Butuk, “Küçük yaşlarda yine Pir Sultan Abdal oyununda Pir Sultan Abdal’ın küçük kızı Fatma’yı oynadım birçok sahnede. O zaman Pir Sultan’ın küçük kızıydım, şimdi de sevdiğiyim. İleride bu tarz projelere devam etmeyi çok isterim” diye konuştu.
Pir Sultan Abdal’ı oynayan 51 yaşındaki tiyatrocu Hasan Butuk ise, “Kızım son derece başarılı, gelecek vaat eden çok yönlü bir yetenek. Aynı sahneyi onunla paylaşmak muhteşem bir duygu. Daha önce Şeyh Bedreddin adlı büyük oyunda oğlum ile sahneyi paylaşırken, Pir Sultan Abdal’da kızımın büyük uyumu beni çok mutlu etti. Gelecekte akademik kariyer beklediğim güzel kızım tiyatroda da çok mesafe alacaktır. Onun atacağı her adımda yanında olacağım. Bu sosyal faaliyetlerimizde güzeller güzeli biricik eşimin katkılarında çok büyük ve değerli. Bunu da söylemeden geçmemek gerekir” şeklinde konuştu.

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