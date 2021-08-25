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  4. Baba kızı oynamışlardı! Hazal Kaya'dan Metin Çekmez mesajı

Baba kızı oynamışlardı! Hazal Kaya'dan Metin Çekmez mesajı

25.08.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde birlikte rol aldığı Metin Çekmez'in vefat haberi sonrası duygularını sosyal medyadan paylaştı. Kaya, ölüm haberi sonrası, "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

Baba kızı oynamışlardı! Hazal Kaya'dan Metin Çekmez mesajı

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın'daki hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayan oyuncunun ani ölümü Adını Feriha Koydum dizisindeki kızı rolündeki Hazal Kaya'yı da yıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" ifadelerini kullandı.

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HAZAL KAYA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Twitter hesabından Metin Çekmez'in ölüm haberini paylaşan oyuncu, "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

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Hazal Kaya
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