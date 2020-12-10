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Baba ve oğlu 15 gün arayla korona virüse yenik düştü

AYDIN HABERLERİ  | 10.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle vefat eden Mustafa Tatlıbaş’ın ardından babası Özcan Tatlıbaş da 15 gün sonra virüse yenik düştü.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kış aylarının gelmesi ile yayılımını hızla arttıran korona virüs vatandaşları hayattan koparmaya devam ediyor.

Aydın’ın Çine ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle vefat eden Mustafa Tatlıbaş’ın ardından babası Özcan Tatlıbaş da 15 gün sonra virüse yenik düştü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kış aylarının gelmesi ile yayılımını hızla arttıran korona virüs vatandaşları hayattan koparmaya devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu güne kadar 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs baba ve oğlunu hayattan kopardı. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Çine Belediyesi personeli Mustafa Tatlıbaş’ın (50) ardından, aynı hastalığa yakalanan babası Özcan Tatlıbaş da (85) oğlunun ölümünden 15 sün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Baba ve oğlunun ölümleri aileyi ve tüm yakınlarını yasa boğdu.

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