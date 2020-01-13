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  4. Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

BURSA HABERLERİ  | 13.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde babası, eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hamza Sakin (45) ile taraf avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olduğu duruşmada savunmasını yapan sanık, eşi tarafından aldatıldığını düşündüğünü söyledi.

Olayın ramazanda meydana geldiğini belirten Sakin, şu ifadeleri kullandı:

"İftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan, çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum."

Mütalaasını veren savcı, akli dengesi yerinde olduğu İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporuyla da anlaşılan sanığın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

- Olay

Mudanya'da yaşayan Hamza Sakin, 18 Mayıs 2018'de babasının Evciler Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Ailesiyle iftar yaptıktan sonra tabancayla babası Hasan (72), eşi Havva (38), kızı Rumeysa (18) ve oğlu Süleyman Sakin'i (15) öldüren Hamza Sakin, jandarmaya teslim olmuştu.

Adli mercilerce tutuklanan sanık hakkında "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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