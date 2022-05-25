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Babasını da teröristler öldürmüştü! Steve Kerr’den ABD’deki ilkokul katliamı sonrası tepki

25.05.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap tarihi profesörü olan babasını yıllar önce Lübnan'da teröristlerin silahlı saldırısında kaybeden Golden Warriors Başantrenörü Steve Kerr, ABD'de bir ilkokulda yaşanan katliam sonrası sinirlerine hakim olamadı...

Babasını da teröristler öldürmüştü! Steve Kerr’den ABD’deki ilkokul katliamı sonrası tepki

NBA Batı Konferansı Final Serisi’nde oynanan Dallas Mavericks ve Golden State Warriors maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Golden State koçu Steve Kerr, ABD’de bir ilkokulda yaşanan katliamla ilgili açıklama yaptı.

“BUGÜN BASKETBOL HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

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“Bugün basketbol hakkında konuşmayacağım. Basketbolla ilgili soruların önemi yok. Bu sabah antrenmanı yaptığımızda 14 çocuk (daha sonra sayı 19’a yükseldi) ve bir öğretmen, buradan 400 mil uzakta öldürüldü. Son 10 gün içinde, bir süpermarkette yaşlı siyahi insanlar öldürüldü, Güney Kaliforniya’da kiliseye giden Asyalılar öldürüldü ve şimdi de okulda öldürülen çocuklarımız var.”

“BIKTIM ARTIK! YETER”

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“Ne zaman bir şeyler yapacağız?! Buraya gelip oradaki perişan ailelere başsağlığı dilemekten yoruldum. Affedersiniz, üzgünüm. Sessizlikten bıktım. Yeter. Washington’daki 50 senatör tarafından rehin tutuluyoruz. Meclis’in birkaç yıl önce kabul ettiği HR8’e (Ateşli silahlar için arka plan kontrol gerekliliklerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısı) oy vermeyi reddeden 50 senatör var. İki yıldır orada oturuyorlar ve oy vermemelerinin bir nedeni var: iktidarda kalmak. Siyasi partileri ne olursa olsun, Amerikalıların %90’ının silah satın almak istediğinin farkında mısınız? Bıktım artık.”

BABASINI TERÖRİSTLER ÖLDÜRDÜ

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Steve Kerr’in babası Malcom Hooper Kerr, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Malcolm Hooper Kerr, Ortadoğu ve Arap dünyası konusunda uzman bir profesördü. Arap tarihi profesörü olan Malcolm Kerr, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin başkanıyken 18 Ocak 1984’te silahlı kişilerce öldürüldü. Malcolm Kerr, bir terör örgütünün iki üyesi tarafından başından iki kez vurulmuştu.

Babasının öldürüldüğü sırada 19 yaşında olan ve halihazırda Arizona Üniversitesi’nde öğrenci olan Steve Kerr, Amerika Birleşik Devletleri’nde kontrolsüz silah taşıma hakkının büyük bir eleştirmeni ve yıllardır yaşanan katliamlara karşı ses yükselten birisi.

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