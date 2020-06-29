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Babasını koronavirüsten kaybeden genç sosyal medyadan vatandaşları uyardı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Babasını koronavirüsten kaybeden genç sosyal medyadan vatandaşları uyardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birlikte tedavi gördüğü babasını koronavirüsten kaybeden genç, sosyal medyadan vatandaşları uyararak herkesi dikkatli olmaya davet etti.

Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere köyünde, 14 Haziran'da bir evde yapılan kız isteme merasiminin ardından bir kişiye yeni tip koronavirüs teşhisi konulduktan sonra, filyasyon ekibinin incelemesinde, Hacı Göl ve babası İbrahim Göl'ün Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bu durumu sosyal medyadan duyuran Hacı Göl, babasıyla birlikte Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Dün babasını kaybettiğini duyuran Göl, sosyal medyadan vatandaşları uyararak, "Kimse 'bana bulaşmaz' demesin, sosyal mesafeyi koruyalım. Benim canım yandı, başkasının yanmasın." ifadelerini kulandı.

Göl, her türlü sağlık hizmetinden yararlandıklarını da belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkes elinden geleni yaptı ama olmadı." paylaşımında bulundu.

Pınarbaşı ilçesinde 44 haneli Yukarı Borandere Mahallesi, 17 Haziran'da karantinaya alınmıştı.

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