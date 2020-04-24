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Babel'in paylaşımı Galatasaray taraftarını kızdırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Ryan Babel, kişisel Instagram hesabından Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan ilginç paylaşımlarıya gündeme sık sık gelen Babel, bu kez eski takımıyla şimdiki takımını karşılaştırdı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş formalı fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına anket açan Babel 'Galatasaray mı Beşiktaş mı' diye takipçilerine sordu.

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SARI KIRMIZILI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Babel'in bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Performansı ile sık sık eleştirilen Hollandalı futbolcu henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan babel Beşiktaş

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