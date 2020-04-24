Babel'in paylaşımı Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Sosyal medyadan ilginç paylaşımlarıya gündeme sık sık gelen Babel, bu kez eski takımıyla şimdiki takımını karşılaştırdı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş formalı fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına anket açan Babel 'Galatasaray mı Beşiktaş mı' diye takipçilerine sordu.
Babel'in bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Performansı ile sık sık eleştirilen Hollandalı futbolcu henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.
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