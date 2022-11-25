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Baca yangını vatandaşları sokağa döktü

25.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alındı.

Baca yangını vatandaşları sokağa döktü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alındı. Bina sakinleri ise yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ise yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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