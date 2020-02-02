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Badmintoncu Sinem'in hedefi Avrupa şampiyonasında kürsüye çıkmak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da annesinin desteğiyle fazla kilolarından kurtulmak için badmintona başlayan Sinem Yıldız, Avrupa şampiyonu olmak istiyor - Milli sporcu Yıldız: - "Ankara'da yapılan seçmelerde birinci olduk ve Fransa'ya gideceğiz. Hedefim Fransa'da kürsüye çıkmak"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da annesinin yönlendirmesiyle zayıflamak için başladığı badmintonda kısa sürede kendini geliştiren 14 yaşındaki milli sporcu Sinem Yıldız, 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Yıldız, annesinin ısrarıyla 10 yaşında zayıflamak için başladığı badmintonda kısa sürede kendini geliştirerek Türkiye ve yurt dışında çeşitli şampiyonalara katıldı.

Ankara'da 6-9 Ocak tarihlerinde yapılan seçmelerde partneri Buğra Aktaş ile birinci sıradan seçilen Yıldız, 14-16 Şubat'da Fransa'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilolu bir çocukluk dönemi geçirdiği için ailesi tarafından spora yönlendirildiğini söyledi.

Spor yapmaya başladıktan sonra hem fazla kilolarından kurtulduğunu hem de güzel dereceler aldığını belirten Yıldız, "Dördüncü sınıftayken okulumuzda yaz tatilinde kurslar için seçme yapılıyordu. Annem de kilo vermem için spora gitmemi istedi. O seçmelerden sonra badmintona başladım. İlk başladığımda bana biraz zor geldi hatta bırakmayı da düşündüm. Sonra ailemin ve hocamın sayesinde devam ettim." diye konuştu.

- "Emeklerimin karşılığını alacağıma inanıyorum"

Yıldız, spora devam ettikçe daha çok sevdiğini, ilk olarak okullar arası şampiyonalara katıldığını ve orada gümüş madalya kazandığını anlattı.

Daha sonra Ankara'da yapılan şampiyonada üçüncü olduğunu ifade eden Yıldız, "Slovenya'da düzenlenen bir şampiyonada çift bayanlarda bronz madalya kazandım. Ankara'da yapılan seçmelerde birinci olduk ve Fransa'ya gideceğiz. Hedefim Fransa'da kürsüye çıkmak. Çalışmalarıma sıkı şekilde devam ediyorum. Haftada 6 gün antrenmana çıkıyorum. Bazen günde çift antrenman yapıyorum. Antrenmanlar 2-3 saat sürüyor. Çalışınca emeklerimin karşılığını alacağıma her zaman inanıyorum." şeklinde konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün badminton antrenörü Hüseyin Mert ise Sinem Yıldız'ın ailesinin sadece zayıflasın diye kızlarını badmintona başlattığını aktardı.

Ancak genç sporcunun özveriyle çalışarak kendisini kısa sürede geliştirdiğini vurgulayan Mert, "Kendisi çok hırslı ve mücadeleci bir sporcu. 4 yılda kendini geliştirerek ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı. Bundan sonra her zaman katıldığı şampiyonalarda kürsüde yer almak için mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüde yer alarak Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı dinlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Şampiyonası Badminton Sinem Yıldız Tekirdağ

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