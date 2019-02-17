Bafetimbi Gomis, Al Hilal'in Al Ittihad'ı 3-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti

Arap Kulüpleri Kupası'nda Al Hilal, sahasında Al Ittihad'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan Al Hilal, iyi formunu devam ettirdi.

Al Hilal'e Al Ittihad karşısında galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Carlos Eduardo, 31 ve 41. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti.

Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, 21 maçta 18 gol ve 4 asistlik rakamlara ulaşarak müthiş bir grafik yakaladı.

