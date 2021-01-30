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Bafra’da bıçakla yaralama olayının şüphelisi polise teslim oldu

30.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada kendisine silahla ateş eden şahsı bıçaklayan şüpheli, polise teslim oldu.Dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan oto servis önünde E.Ö.

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada kendisine silahla ateş eden şahsı bıçaklayan şüpheli, polise teslim oldu.
Dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan oto servis önünde E.Ö. (20) ile E.C.(17), Ş.S ve E.U. arasında yaşanan tartışmada E.Ö. tartıştığı kişilere silahla ateş etti. Yaşanan arbedede E.Ö. vücuduna aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. E.Ö. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 3 adet boş kovan ve 2 adet patlamamış mermi ele geçirdi. Olayın şüphelisi E.C. bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne gelerek teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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