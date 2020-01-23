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Bafra’da marketlere denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 23.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam etti.Zabıta ekipleri ilçede bulunan fırın ve berber dükkanlarının ardından marketlere yönelik olarak da denetimler gerçekleştirdi.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam etti.
Zabıta ekipleri ilçede bulunan fırın ve berber dükkanlarının ardından marketlere yönelik olarak da denetimler gerçekleştirdi. Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri, market reyonlarında bulunan sebze ve meyvelerin; ürün künyesi, üretim yeri ve cinsi, ait olduğu üretici bilgileri, diğer ürünlerde ise yerli üretim logosu, satış fiyatı, üretildiği ülke bilgilerinin olması gibi ayrıntılı denetimler yaptı.
Denetimlerin giderek artacağına dikkat çeken Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Etiket ve ambalaj kontrolleri, günü geçmiş ürünlerin kontrolü, temizlik gibi konularda denetimler yapan zabıta ekiplerimiz, söz konusu denetimlerde kurallara uymayanlara belediye zabıta yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanun’unun ilgili maddelerince gerekli uyarılar ve işlemler yapıldı” dedi.

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