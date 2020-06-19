YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Bafra’da uyuşturucu satıcılarına geçit yok

SAMSUN HABERLERİ  | 19.06.2020 19:20 | Son Güncelleme

Samsun Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Dün Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bafra genelinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda köylerden ilçe merkezine uyuşturucu madde getirerek sattıkları tespit edilen E.A., İ G.

Bafra’da uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Samsun Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Dün Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bafra genelinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda köylerden ilçe merkezine uyuşturucu madde getirerek sattıkları tespit edilen E.A., İ G. ve T.T. İsimli şahıslar Kemalpaşa Mahallesi’nde içerisinde bulundukları araç durduruldu. Araçta ve şahısların ikametinde yapılan aramada satışa hazır folyoya sarılı vaziyette 3 ayrı paketlenmiş esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet Gerica yazılı sentetik hap, farklı yerlere zulalanmış toplam net ağırlığı 1 kilo 154,35 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroda işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen şahıslardan T.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.G. ve E.A. isimli şahıslar tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

Samsun Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:42
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Seven Eczanesi
Ilkadim
Yeni Yaşam Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuk boğuldu

Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuk boğuldu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.