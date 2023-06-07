YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bağ evinden çaldılar jandarmaya takıldılar

Bağ evinden çaldılar jandarmaya takıldılar

07.06.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri jandarmadan kaçamadı.

Bağ evinden çaldılar jandarmaya takıldılar

Olay, Kabataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait bağ evinden, kamera kayıt cihazı ve motosiklet kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan D.K. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli şahsı yakalama işlemleri devam ederken, çalınan 20 litre mazot, matkap, ot biçme makinası bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybettiSöke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti
Karabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktıKarabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktı
TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Adıyaman'a geldiTOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Adıyaman'a geldi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Hisar eczanesi
Efeler
Akay eczanesi
Kosk
Atlas eczanesi
Kusadasi
Alinda eczanesi
Karpuzlu
Özcan eczanesi
Germencik
Yüce eczanesi
Kusadasi
Tavus eczanesi
Kuyucak
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.