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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, denetimlere katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da denetimler gerçekleştirildi. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da ikinci kez gerçekleşen geniş katılımlı pandemi süreci denetimlerine katılarak, "Tedbirlerimizi alırsak korona virüsü yeneriz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 81 ilde ikinci kez gerçekleşen genişletilmiş koronavirüs (Covid-19) denetimleri kapsamında esnafa ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sokak ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşları uyardı. Maske, temizlik ve sosyal mesafe gibi can alıcı önlemlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Beyoğlu, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

"Bu üç kuralı hayatımıza dahil edelim "
Maske kullanan çocukları ve kadınların duyarlı davranışını maske kullanmayan vatandaşlara örnek gösteren Beyoğlu, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal diyerek bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başarıyla sürdürdüğümüz mücadeleyi nihayete erdirmek elbette Rabbimizin takdiri ve inayetine bağlı ama vatandaş olarak sorumluluğumuz çok daha fazla. Maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi üç temel alışkanlığı hayatımızın değişmezleri haline getirelim. Korona virüs tehlikeli olabilir ama alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" şeklinde konuştu.

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