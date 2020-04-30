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Bağlar Belediyesi kısıtlama öncesinde marketleri denetledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği cumartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak marketlerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri, fiyat ve hijyen kuralları konusunda denetimlerde bulundu.

Bağlar Belediyesi kısıtlama öncesinde marketleri denetledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği cumartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak marketlerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri, fiyat ve hijyen kuralları konusunda denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında hem vatandaşlara hem market çalışanlarına sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı gibi konularda uyarılarda bulundu.

Bağlar Belediyesi kısıtlama öncesinde marketleri denetledi

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