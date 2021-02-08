YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bağlar Belediyesinden kırsal mahallenin taziye evine beton boru ve yeni yol hizmeti

Bağlar Belediyesinden kırsal mahallenin taziye evine beton boru ve yeni yol hizmeti

08.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan Karahan Mahallesinde taziye evine yeni yol kazandırarak, yağışlı günlerde yaşamın olumsuz etkilenmemesi için beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.Bağlar Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine yerleşim yerlerinde altyapı hizmetlerine devam ederek ulaşımda yaşanan aksaklıkları çözüme kavuşturuyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan Karahan Mahallesinde taziye evine yeni yol kazandırarak, yağışlı günlerde yaşamın olumsuz etkilenmemesi için beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Bağlar Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine yerleşim yerlerinde altyapı hizmetlerine devam ederek ulaşımda yaşanan aksaklıkları çözüme kavuşturuyor. Kırsal Karacadağ Mahallesinde 800 metre uzunluğunda iki yeni yol tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulurken, Develi Mahallesinde de 400 metre uzunluğunda yeni yol hayata geçirildi. Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla kırsal mahallelerde bulunan taziye evlerinin eksiklerini de gideriyor. Karahan Mahallesine bağlı Sofu Halil mezrasında taziye evine giden güzergahta yeni yol yapılarak yağışlı günlerde ulaşımın sağlıklı yaşanması için de 20 adet beton boru döşemesi gerçekleştirildi.

Körhat Mahallesi ara sokakları artık daha huzurlu
Merkezde ise Körhat Mahallesinin ara sokakları ve kaldırımlarında eskiyerek kullanılamaz hale gelen parke taşları değiştirildi. Yeni parke taşları döşenerek kaldırımlar ve ara sokaklar kullanışlı hale getirildi. Hizmet rekoru kırmaya devam ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Hizmetsiz günümüz yok. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu koşullarda yaşamasına imkan tanımak için halkımızdan gelen talep ve kendi tespitlerimize göre yeni hizmetler kazandırıyoruz. Vatandaşımız huzurlu ve mutlu oldukça bizler de daha keyifle onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:38
İkindi
15:31
Akşam
17:57
Yatsı
19:14
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Boşatlılar Derneği üyeleri, Kaymakam Öztürk ile bir araya geldi

Boşatlılar Derneği üyeleri, Kaymakam Öztürk ile bir araya geldi

DTSO’nun ’Amida Konserlerine’ yoğun ilgi

DTSO’nun ’Amida Konserlerine’ yoğun ilgi

Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 783 bin 431 oldu

Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 783 bin 431 oldu

56 saatlik kısıtlama bitti, Diyarbakır’da trafik yoğunluğu başladı

56 saatlik kısıtlama bitti, Diyarbakır’da trafik yoğunluğu başladı

Diyarbakır'da tadilat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu

Diyarbakır'da tadilat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu

Diyarbakır’da Geleceğin Yeni Kaşifleri yarışması düzenlendi

Diyarbakır’da Geleceğin Yeni Kaşifleri yarışması düzenlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.