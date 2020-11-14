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Bağlar sanayi yolu asfalta kavuştu

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.11.2020 17:59 | Son Güncelleme

Hakkari’nin değişik mahallelerindeki bir çok yol sıcak asfaltla kaplandı.Gazi, Yeni, Bulak, Dağgöl Mahallesi ile çarşı merkezinin asfalta kavuşturulduğu Hakkari’de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.Durankaya beldesinin alternatif yol olarak kullandığı ve Bay köyü ile Merzan Mahallesinin yolu olarak kullanılan Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolu altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardında asfaltlandı.

Hakkari’nin değişik mahallelerindeki bir çok yol sıcak asfaltla kaplandı.
Gazi, Yeni, Bulak, Dağgöl Mahallesi ile çarşı merkezinin asfalta kavuşturulduğu Hakkari’de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Durankaya beldesinin alternatif yol olarak kullandığı ve Bay köyü ile Merzan Mahallesinin yolu olarak kullanılan Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolu altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardında asfaltlandı. Hakkâri Belediyesi teknik personeli ise çalışmaların başında hazır bulundu. İki gündür asfalt çalışmalarının sürdüğü Bağlar Mahallesi yolunda çalışmaların akşam saatlerinde sone ereceği öğrenildi. Yollarının sıcak asfaltla kaplandığını ifade eden Mahalle sakinleri, çalışmalarda dolayı Hakkari belediyesine teşekkür ettiler.

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