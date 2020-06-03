YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Son bir yılda bir çok mahalle ve mezranın ulaşım sorununu çözen AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kırkıncı ve Tezharap mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezralara yeni yol kazandırarak, yağışlı dönemlerde yaşanan sel taşkınlarına karşı beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.Bağlar Belediyesi, şehir içinde başlattığı yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetlerinin yanı sıra kırsal yerleşim yerlerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Son bir yılda bir çok mahalle ve mezranın ulaşım sorununu çözen AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kırkıncı ve Tezharap mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezralara yeni yol kazandırarak, yağışlı dönemlerde yaşanan sel taşkınlarına karşı beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Bağlar Belediyesi, şehir içinde başlattığı yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetlerinin yanı sıra kırsal yerleşim yerlerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 20 yıl sonra HDP’den AK Parti’ye geçen 400 bin nüfuslu ilçede şimdiye kadar bir çok mahalle ve mezranın ulaşım sorununu çözen Bağlar Belediyesi, Kırkıncı ve Tezharap mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezralara hem yen yollar kazandırdı hem de mevcut yolların genişleme ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Yağışlı dönemlerde yaşanan sel taşkınlarına karşı ise beton boru döşeme çalışması gerçekleştirilerek mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturuldu.

Yıllar sonra gelen hizmet vatandaşları sevindirdi
Belediyenin çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, ilk kez böyle kapsamlı hizmet gördüklerini dile getirerek, “Mahalle ve mezralarımızın ulaşım çilesini bitiren, korkulu rüyamız haline geçiren ve sel ve su taşkınlarına karşı önlem alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
İlçeye bağlı tüm yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliğini sürdürdüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar’da hizmet belediyeciliği dönemini başlatarak vatandaşların gönlünü kazandıklarını kaydetti. Beyoğlu, “Bağlar yıllardır hasret kaldığı hizmet belediyeciliğine çok şükür bu dönemde kavuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan referans aldığımız başarılı belediyecilik pratiklerini uygulayarak tüm yerleşim yerlerimizde hiçbir ayrım gözetmeden hizmet seferberliği yürütüyoruz. Feraset sahibi olan milletimiz bunu görüyor ve her türlü desteği veriyor. İki kırsal mahallemize daha yol ve beton boru hizmetlerini kazandırdık. Bizim işimiz siyaset değil, hizmet üretmektir. Bu doğrultuda ilçemizde sorunu çözülmeyen yer bırakmamaya kararlıyız” diye konuştu.

Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Demet Akalın ilgi alanım değil''Demet Akalın ilgi alanım değil'
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Diyarbakır Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
04:51
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:44
Yatsı
21:22

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde Op. Dr. Erkan Dalbaşı: "Safra Taşı Olan Hastaların Ortalama Yüzde 5'inde Safra Kesesi Kanseri Görülebilmektedir"

Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde Op. Dr. Erkan Dalbaşı: "Safra Taşı Olan Hastaların Ortalama Yüzde 5'inde Safra Kesesi Kanseri Görülebilmektedir"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.