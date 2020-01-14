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  4. Bahar dönemi çocuk programları başlıyor

Bahar dönemi çocuk programları başlıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Çocuk Programları başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Çocuk Programları başlıyor. Yaklaşık 20 farklı branşta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslar için başlayan kayıt işlemleri 24 Ocak tarihinde sona erecek.
Tepebaşı Belediyesi’nin ilçede ikamet eden çocukların gelişimine, nezih ve güvenilir bir ortamda katkı sağladığı çocuk programları yoğun ilgi ile devam ediyor. Çocukların çok sevdiği programlar, bahar döneminde de Tepebaşı Belediyesi’nin 13 farklı merkezinde minikler ile buluşacak. Spordan sanata, el becerisinden bilime kadar geniş bir yelpazede düzenlenen programlar, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İngilizce, matematik, tekvando, bilgisayar, satranç, kukla atölyesi, resim, seramik, ebeveynli seramik atölyesi, cam füzyon, ritim, okumayı öğrendim çok sevdim, etüt, drama, dart, 3 top bilardo ve masa tenisi kursları 3 Şubat tarihinde başlayacak. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de çocuklar ile buluşacak olan Bahar Dönemi Çocuk Programları, 22 Mayıs tarihine kadar sürecek. Kurslar, branşa göre farklılık göstermek ile birlikte 2002-2016 yılları arasında doğan çocukları kapsıyor.

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