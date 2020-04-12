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Bahar temizliği devam ediyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 12.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Ardahan’da baharın gelmesi ile birlikte belediye ekipleri; alt ve üst yapıda bakım çalışmasına başladı.Ardahan Belediyesi fen işleri ekipleri baharın gelişi ile birlikte alt ve üst yapıda bakım onarım çalışması yapıyor.Kanalizasyon bakımı, ızgara temizliği ve sıcak asfalt çalışması ile şehir yaz mevsimine hazırlanıyor.Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Faruk Demir: “İçme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara gece-gündüz demeden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor ekiplerimiz.

Ardahan’da baharın gelmesi ile birlikte belediye ekipleri; alt ve üst yapıda bakım çalışmasına başladı.
Ardahan Belediyesi fen işleri ekipleri baharın gelişi ile birlikte alt ve üst yapıda bakım onarım çalışması yapıyor.
Kanalizasyon bakımı, ızgara temizliği ve sıcak asfalt çalışması ile şehir yaz mevsimine hazırlanıyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Faruk Demir: “İçme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara gece-gündüz demeden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor ekiplerimiz. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi atıkları atmamaları, yağmur suyu ızgaralarının ve kanalizasyon şebekesine deşarj edilmemesi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.” dedi.

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