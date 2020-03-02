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Baharın gelişiyle bozuk yol ve çukurlar onarılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 02.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca alt yapı yanında üst yapı çalışmalarını da hızlandırdı.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekipleri, şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde özellikle ara sokaklarda meydana gelen bozulmalar ve çukurları onarım çalışmalarına devam ediyor.

Baharın gelişiyle bozuk yol ve çukurlar onarılıyor

Düzce Belediyesi hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca alt yapı yanında üst yapı çalışmalarını da hızlandırdı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekipleri, şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde özellikle ara sokaklarda meydana gelen bozulmalar ve çukurları onarım çalışmalarına devam ediyor. Şerefiye ve Fevzi Çakmak mahallesinde alt yapı sistemlerine müdahale edilmesi sonucu bozulan alanlara asfalt yama yapan ekipler, hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca öz kaynaklarla yapılan onarım çalışmalarına devam edecek. Çalışmalar kapsamında araç trafiği için tehlike oluşturan çukurlara dolgu ve yama yapan ekipler, vatandaşların talepleri ve buna bağlı olarak hazırlanan çalışma planı çerçevesinde belirlenen noktalarda onarım çalışmalarını sürdürecek.

Baharın gelişiyle bozuk yol ve çukurlar onarılıyor

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