Bahçedeki kaçak yapı yıkılıyor:100 yıllık okul, tekrar eğitime kazandırılacak

Akdeniz Belediyesinin, Mersin Valiliğinin desteği Anıtlar Kurulunun da onayıyla başlattığı Çankaya İlkokulu Restorasyon Projesinde ilk adımlar atıldı. Bu kapsamda ilk etapta, yıllardır kendi haline bırakılan tarihi okulun yanına kaçak yapılan binanın yıkımına başladı. Çevre güvenliğini alan belediye ekipleri, iş makineleri desteğiyle kaçak yapının yıkımını kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ta çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Gültak’ın 1,5 yılı aşan mücadele ve girişimi sonucu bir asırlık Çankaya İlkokulu’nun bahçesine kaçak yapılan binanın yıkımının ardından bu hafta içinde yapılacak ihale sürecinin bitmesiyle tarihi eğitim yuvasının restorasyonuna başlanacağı belirtildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kendisinin de 5 yıl okuduğu tarihi binayı yeniden bir eğitim kurumu olarak kente ve geleceğe kazandırıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

5 yıl gibi kısa bir sürede İz Bırakanlar Müzesi, Tarihi Muhakemat Binası, Millet Kütüphanesi ve nihayet Çankaya İlkokulu gibi 4 tarihi yapıyı restore ederek kente kazandırdıklarının altını çizen Başkan Gültak, “Bu okuldan birçok meslekten insan yetişti. Eğitim kalitesi ile uzun zaman Mersin’in en önemli okullarından bir tanesi oldu.

Yanından her geçtiğimde yüreğimde bir sızı oluşuyordu. ‘Okulum için ne yapabilirim?’ diye hep düşünüyordum. Gün geldi belediye başkanı oldum ve hemen burayı planladım. Bazı aksaklık ve engellemeleri aşarak son aşamaya getirdik” dedi.

Okulun bahçesinde bulunan ve yıkımına başlanan binanın kaçak olduğunun altını çizen Başkan Gültak, “İlk olarak bu kaçak binanın yıkım kararını meclisimizden geçirdik. Daha sonra Anıtlar Kurulu ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri aldık. Tekrar meclis kararı da aldıktan sonra şu an burada ilk yaptığımız iş, buradaki kaçak binayı kaldırmak. Okulun bahçesini işgal eden bu kaçak binanın, bugüne kadar kimsenin el atmadığı bu kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ARTIK OK YAYDAN ÇIKTI!

Belediye bürokratları tarafından bu hafta içinde, okulun restorasyon ihalesinin yapılacağı bilgisini de veren Başkan Gültak; “Dolayısıyla artık sona geldik. Cuma günü ihale sonuçlanacak ve prosedürler uygulanacak. Cuma günü ihaleyi kimin aldığı ortaya çıkacak. Eğer itiraz olmaz ise 2-3 hafta içinde de ihaleyi alan firmaya burayı devredeceğiz. Sonrasında restorasyon çalışmaları başlayacak. Tahmin ediyorum yaklaşık 1 yıl sürecek. Çünkü çok detaylı bir çalışma oldu. Sadece buranın yıkımı için 1 buçuk yıl uğraştık ve bugün yıkım başladı. Artık ok yaydan çıktı” diye konuştu.

“31 MART’TA TÜM VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM”

Tarihi Çankaya İlkokulu’nun, yenileme sonrasında, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi anaokulu, halk eğitim merkezi veya olgunlaşma enstitüsü gibi yine bir eğitim kurumu olarak hizmet vereceğinin de altını çizen Başkan Gültak, “Hiç kimse merak etmesin, Allah’ın izniyle 1 Nisan’da da buradayız. Herkesin oyuna da talibiz. Mersin’de birçok iş yaptık ve önümüzdeki 5 yıl içinde de yapacağımız daha çok işimiz var. Çankaya İlkokulu, sadece 5 yıl içinde yenilediğimiz 4’üncü tarihi Mersin Evi olacak. Kentsel dönüşümler, spor tesisleri, eğitim projeleri ve daha birçok alanda 5 yılda, bugüne kadar yapılmamış hizmetlere imza attık. Hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmadık. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, herkesin belediye başkanı oldum. Bu nedenle de 31 Mart seçiminde herkesin desteğini istiyorum. Şimdi harman zamanı!” ifadelerini kullandı.

“TAKDİR, AKDENİZ HALKININDIR”

Konuşmasının devamında birçok doktor, siyasetçi, iş insanı ve bürokratın yetiştiği tarihi Çankaya İlkokulu’nun 1924’te inşa edilmiş Cumhuriyetle yaşıt olduğuna da işaret eden Başkan Gültak, “Başta Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Projede Valimizin de gerçekten büyük emeği var. Tabi sadece ben değil, burası bittiğinde birçok insanın hatıraları canlanacak. Artık son 1 buçuk aya girdik. 5 yıl içinde 4’üncü tarihi binamızı yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Son 25-30 yılda, ilçe belediye başkanları içinde, bu kadar tarihi binayı canlandırıp yeniden hayata katan bir belediye başkanı gelmedi. Tüm takdiri Akdeniz’de oy kullanacak vatandaşlarımıza bırakıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

