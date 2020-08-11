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Bahçelievler’de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının Covid-19 genelgesi kapsamında Bahçelievler’de lokanta ve iş yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının Covid-19 genelgesi kapsamında Bahçelievler’de lokanta ve iş yerleri denetlendi. Denetimlere katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Denetimlerin kendileri için faydalı olduğunu izah etmeye çalışıyoruz” dedi.
İçişleri Bakanlığının lokanta ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri içeren genelgeyi yayınlamasının ardından yerel yönetimler denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan ile zabıta ekipleri, ilçede bulunan lokanta ve iş yerlerini denetledi. Denetimler esnasında Başkan Bahadır, girdiği lokantalarda masalar arasındaki mesafe konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi. Girdiği iş yerlerinde kendisini dezenfektan ile karşılayan esnafa teşekkür eden Başkan Bahadır, ilçedeki denetimlere önem verdiğini söyledi.

“Denetimleri kendileri için faydalı olduğunu izah etmeye çalışıyoruz”
İlçedeki denetimlere önem verdiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Tüm Türkiye’de denetimler yapılıyor. Kaymakamımızla beraber esnafımızı denetliyoruz. Yaptığımız şey inceleme yaparak maske kullanımı ve mesafeye dikkat edilip edilmediğini denetliyoruz. Bunu kendileri aileleri ve müşterileri için faydalı olduğunu bir ikinci vakanın gelmemesi için bunları yapmamız gerektiğini izah ediyoruz. Denetimleri önemsiyoruz. Şuana kadar olumsuz bir duruma rastlamadık. Minibüsçü arkadaşlara da uğradık onlar da iyi gidiyorlar. Türk halkı çok bilinçli” diye konuştu.

“Bizim sağlığımız için denetimler önemli”
Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen dönerci dükkanı sahibi Süleyman Karademir, “Denetimlerin düzenli olarak yapılması çok iyi. Maske kullanımına dikkat edilip edilmediği kontrol ediliyor. Sıvı sabun konusunda uyarılarda bulundular. Masalar arası sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundular. Bizim sağlığımız için denetimler önemli” dedi.

“Maskesi olmayanları almıyorum”
Müşterilerini sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardığını söyleyen esnaf Beyaz Gündoğdu, “Denetimler için teşekkür ediyorum. Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır bu konuda çok hassas davranıyorlar. Müşterileri uyarmaya çalışıyorum. Maskesi olmayanları almıyorum” ifadelerini kullandı.

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