YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Bahçeli’ye ilk destek Adana’dan

Bahçeli’ye ilk destek Adana’dan

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Adana teşkilatları tek yürek olarak Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yanında ve emrindedir” dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın, dün yaptığı "Liderimiz Devlet Bahçeli, 13.

Bahçeli’ye ilk destek Adana’dan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Adana teşkilatları tek yürek olarak Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yanında ve emrindedir” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın, dün yaptığı "Liderimiz Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultayda partimizin ve camiamızın tek adayıdır” şeklindeki açıklamanın ardından ilk destek mesajı Adana’dan geldi. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Adana teşkilatları tek yürek olarak Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yanında ve emrindedir” mesajı verdi.
Avcı, mesajında, “Milli beka mücadelemizin öncüsü ve sarsılmaz savunucusu, ‘Önce ülkem ve milletim’ ilkesini bizlere rehber yapan, yüce milletimizin gönlünde taht kurmuş hemşehrimiz Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin yanındayız ve emrindeyiz. Lider Devlet Bahçeli’nin sözü sözümüz, yolu yolumuzdur. Ülkücü irade dün olduğu gibi bugün de boylarından büyük işlere soyunan, çaplarını fersah fersah aşan hedeflere yürümeye kalkışan, kalkışacak olan muhterislere fırsat vermeyecektir. Ülkücü irade, hareketimizin Kurucu Lideri Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izindedir ve O’nun emanet ettiği bayrağa bugüne kadar asla leke sürdürmeyen, yere düşürmeyen Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrindedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Başkan Erden, eskileri yaşatıyor

Başkan Erden, eskileri yaşatıyor

Adana Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu

Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.