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Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması

29.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Karayolları 11.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece etkili olan kar yağışının ardından Bahçesaray yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte şiddetli fırtınanın da etkisiyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekipleri, şiddetli fırtınaya rağmen bölgeye giderek 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde çalışma başlattı.

Çığ tehlikesi çalışma saatlerini değiştirdi
Çığ tehlikesine karşı çalışmalar sabah 08.00 ile 14.00 saatleri arası yapılıyor. Çalışmalar bitirildiğinde kimsenin yola girmemesi içi Yukarı Narlıca Mahallesi’nden itibaren yol demir bariyerlerle kapatılıyor. Bahçesaraylılar, alternatif yol olan Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden Van’a gelerek ihtiyaçlarını gideriyor.

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