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Bahçesaray’da kar etkili oluyor

İHA İHA
24.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün başlayan ve belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etki altına alan kar yağı, yüksek kesimlerde trafiği ve hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte dün akşam saatlerinde buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle Bahçesaray’da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray’a bağlı Çatbayır Mahallesi’nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalle sakinleri sabahın erken saatlerde toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı. Kar yağışıyla beraber ilçenin Arvas Mahallesi’nde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Mahalle sakinleri hayvanlarını beslemek için ahırlarının önünde biriken kar yığınlarını temizleyip tünel açarak kar üzerinde beslemeye çalışıyor.

Kar yağışı ile birlikte kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı Van merkezde 15, kırsal mahallelerde 20 ila 60, yüksek kesimlerde Çaldıran ilçesinde 98 ve Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde ise yaklaşık 2 metre 95 santimetreye ulaştı.

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