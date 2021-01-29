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Bahşılı’da 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın temeli atıldı

29.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde 1 milyon 189 bin liraya ihalesi yapılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın temeli, düzenlenen törenle törenle atıldı.Bahşılı Belediyesi tarafından yenilenecek 15 Temmuz Şehitler Meydanı için temel atma töreni düzenlendi.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde 1 milyon 189 bin liraya ihalesi yapılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın temeli, düzenlenen törenle törenle atıldı.
Bahşılı Belediyesi tarafından yenilenecek 15 Temmuz Şehitler Meydanı için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Çevremize baktığımız zaman gerçekten büyük değişimlerin olduğunu hep beraber görebiliyoruz. Kırıkkale’nin çehresi değişiyor. Kırıkkale’de birçok güzel yatırımlar yapılıyor. Bunu hep beraber büyük bir uyum içerisinde Valilik olarak belediyemiz olarak bakanlıklar olarak hep beraber milletvekillerimizle beraber ve hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle beraber gerçekleştiriyoruz. Ben hep söylüyorum önümüzdeki yıllar Kırıkkale’nin yılları olacak ve bunlara hep beraber şahitlik edeceğiz. Ben şimdiden bu güzel hizmetlerin vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyor, Bahşılı’ya ve Kırıkkale’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın 1 milyon 189 bin liralık bütçeyle ihalesinin yapıldığını belirten Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, “Şu anda temelini atacağımız 15 Temmuz Şehitler Meydanı yaklaşık 1 milyon 189 bin liraya ihale yapıldı. Bunun 1 milyon lirasını Sayın Milletvekilimiz Ramazan Can bey çıkarttı ve tahsis etti. Huzurlarınız da teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin çok büyük bir katkıları var. Topaldede Türbemiz vardı. 3.2 kilometrelik bir mesafe. Oranın yol yapımıyla ilgili çalışmaları başladı. Allah izin verirse Nisan Mayıs ayında asfaltı atılacak. Orayı da mesire alanı olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bugün aynı zaman da Gençlik Merkezi’mizin temel atma töreni var. Giysi Bank adı altında zannedersem ilk defa yapılıyor. Kullanılmamış giysileri vatandaşlarla buluşturulmasını sağlıyoruz. Onun açılışı olacak. Birçok hizmetlerimiz var. Cumhurbaşkanımızdan ve saygıdeğer büyüklerimizden Allah razı olsun. Emeklerini hiçbir zaman bizden esirgemiyorlar” dedi.
Tekin, “28 Şubat 1997’de Kırıkkale Üniversitesinde biz görev yapıyorduk. O gün birileri türbanlı öğrencileri üniversiteye aldırmıyordu. Üniversiteye girişlerini engellediler. Köyden şehirden gelmiş o kızlar ağlayarak okulları terk ettiler. O zaman ki kız çocuklarımıza tek sahip Avukat Ramazan Can’dır. Herkes bir siyaset yapabilir. Herkesin bir duruşu olabilir. 1997 yılında türbanlı kardeşlerimizin ve o camianın yanında şartsız hiçbir beklentisi olmayan dimdik duran maddi-manevi desteklerini esirgemeyen AK Parti Kırıkkale Milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlçemizde birçok çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.
Temel atma töreninin ardından ihtiyaç sahibi insanlar için Giysibank’ın açılışı gerçekleştirildi.
Törene; AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve davetliler katıldı.

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