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  4. Bakan Ersoy'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki:

Bakan Ersoy'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki:

25.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik sözlerini kınayarak, "Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanatçı sorumluluğunun, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz.

Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek, toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir."

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Anahtar Kelimeler:
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