Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulundu:

Akyazı ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesi'ne gelerek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıldır Türkiye'nin karada havada denizde raylı sistemlerde ve uzayda yapmış olduğu gelişmelerin bir ürünü için yarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Burada yetkililerden kara yolu inşaatı ile ilgili bilgiler alan Karaismailoğlu, daha sonra işçilerle yemek yedi.

Yaklaşık 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. Kesim'inin yarın vatandaşların hizmetine açılacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı projeleri hiç durmadan 18 yıldır devam ediyor. Üzerine çok değerli projeler ve işler katarak devam ediyoruz. Tüm ülkemize yayılmış 3 bine yakın şantiyemizde vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için büyük bir özeveriyle çalışan ulaştırma altyapı ailesi var. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük projelerle vatandaşımızın hayatına katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı'dan başladığına işaret eden Karaismailoğlu, hattın Yassıören, Odayeri, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Mahmutbey'den başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü arası, Gebze-İzmit'e kadar uzandığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın bizim açacağımız 5. Kesim'le birlikte inşallah İzmit'te Anadolu Otoyolu'ndaki trafik sıkıntısı tamamen ortadan kalkacak. Tamamen alternatif bir yol meydana gelmiş oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın ilk en büyük projelerinden bir tanesi. Dört şerit açıklığıyla dünyanın en geniş ve uzun otoyol tünellerinden bir tanesi mevcut. Yarın açacağımız 5. Kesim'de de dünyanın en uzunu var, 4150 metre, çift tüp tünel, yine dört şerit, dünyanın en geniş tünellerinden bir tanesi."