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Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 17 Temmuz Cuma günü Muğla’ya geliyor.Bakan Karaismailoğlu Milas-Bodrum Havalimanına indikten sonra Milas çevre yolu ve Milas Devlet Hastanesi kavşağında incelemelerde bulunacak.

Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 17 Temmuz Cuma günü Muğla’ya geliyor.
Bakan Karaismailoğlu Milas-Bodrum Havalimanına indikten sonra Milas çevre yolu ve Milas Devlet Hastanesi kavşağında incelemelerde bulunacak. Öğle saatlerinde Yatağan İnönü Bulvarında inceleme yapacak Bakan Karaismailoğlu, Bereket Enerji Sosyal Tesisleri ziyaretinin ardından Menteşe İlçesi’ne gelerek Kötekli Mahalle kavşağında incelemelerde bulunacak.
Denizli-Kale yolu şantiye ziyareti ve Karayolları Müdürlüğü’nün brifingi ile devam edecek program saat 17:30’da Ula İlçesi Çiçekli Mahallesi - Köyceğiz’e iniş yolunda inceleme ile sona erecek.

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İmsak
04:11
Sabah
05:52
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:33
Yatsı
22:07

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Aktar Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
Özer Eczanesi
Bodrum
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