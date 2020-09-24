Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu:

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın hem denize dolgu olması itibarıyla hem mimari hem de üst yapısı itibarıyla çok özel bir havalimanı olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere, bugün Rize'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projelerini incelediklerini, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'de ikinci denize dolgu yapılacak havalimanı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şurada gördüğünüz devasa alanda, 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda çalışma yapıyoruz. Dolgu kısımları bu yıl sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Toplamda 100 milyon ton dolgu var burada, bunun şu anda 70 milyon tonu tamamlanmış durumda." dedi.

Karaismailoğlu, üst yapı işlerinin de başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti: