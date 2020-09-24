Bakan Kasapoğlu, Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu:

Giresun'un son günlerde yaşadığı sel felaketi nedeniyle günümüzde ayrı yeri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, bakanlarımız, birimlerimiz bu yaraların en hızlı şekilde sarılması yönünde ciddi bir çabayı ortaya koydular ve bu çerçevede hamdolsun gelinen nokta ciddi bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Rabbim tekrar böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

GİRESUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , Çotanak Spor Kompleksine ilişkin, "Yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle Türkiye'nin olimpik yürüyüşünde, olimpiyatlarla ilgili, uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünde önemli bir merkez haline gelecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum." dedi.

Kasapoğlu, selde yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençler gerek sportif altyapıyla ilgili bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Giresun'un, Giresun halkının emrinde olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu çerçevede de gelinen nokta, 2002 yılından itibaren gerek gençlik yatırımları gerek sportif anlamdaki yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın hem gençlere hem spora verdiği önem doğrultusunda önemli bir aşamayı kaydetti ve bugün de an itibarıyla Giresun'un hakikaten ciddi sembollerinden biri olacak stadımızdayız. Stadımızın tamamlanmış olmasına hakikaten heyecanla burada şahit olduk. Bu noktada da tabii ki TOKİ'nin bu anlamdaki katkısına ben Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Bakan Kasapoğlu, bu stadın sadece maçların oynanacağı bir alan olmayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en modern statlarından bir tanesi olmasının yanında inşallah yaşayan bir stat olması yönüyle, içerisindeki inşa edeceğimiz antrenman alanlarıyla gençlerimiz için planlayacağımız genç merkezlerle genç ofislerle inşallah yaşayan stat olarak da ülkemizin hakikaten çok örnek statlarından, spor vadilerinden bir tanesi haline getireceğiz burayı. Biliyorsunuz yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle Türkiye'nin olimpik yürüyüşünde, olimpiyatlarla ilgili, uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünde önemli bir merkez haline gelecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum."