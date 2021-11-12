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Bakan Kasapoğlu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

12.11.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımını tebrik eden Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcularımızın Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanması bizleri mutlu etti. Golbol Kadın Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyor, bu önemli derecenin elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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