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Bakan Kasapoğlu, TFF ve kulüp başkanları video konferans yapacak

FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanları 24 Nisan Cuma günü video konferans ile toplantı yapacak.

Bakan Kasapoğlu, TFF ve kulüp başkanları video konferans yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.

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