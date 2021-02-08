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Bakan Kasapoğlu’dan Niğde Belediyesine ziyaret

08.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Belediyesi’ni ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun belediye ziyaretinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Niğde İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna hazır bulundu.
Başkan Özdemir, ziyaret sırasında kentte hayata geçen ve planlanan projelerle ilgili kısa bir brifing sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özdemir Niğde’deki vatandaşları spora teşvik etmek amacı ile birçok aktivitenin düzenlendiğini ifade etti.
AK Parti Niğde 7. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği destekleri yakından takip ettiğini söyledi.
Ziyarette Başkan Özdemir günün anısına Bakan Kasapoğlu’na Niğde’ye özgü tablo ve kronometre hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;”Bu kronometre ile stat projemizin startını veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda Niğde’ye şehir stadyumu kazandırmak için çalışmalara başlayacağız” dedi.

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