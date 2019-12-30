YURTHABER
  4. Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret

Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret

HATAY HABERLERİ  | 30.12.2019 23:22 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşma yapan Kasapoğlu, Hatay'ın hoşgörünün ve kültürün sembol şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Hatay'a hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, şehre yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Her gün bir adım ileriye gitmenin, taş üzerine taş koymanın ve üretmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri gibi sadece ve sadece itiraz etmek, karşı çıkmak değil. Bakıyoruz, Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 'İstemeyiz, biz buna karşıyız' deyip bu ülkenin terakkisine, ilerlemesine, kalkınmasına hep taş koymuşlar ama hamdolsun bu aziz millet, onlara rağmen inadına terakkiden yana, inadına kalkınmadan yana olmuş ve hamdolsun AK Parti'miz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda."

"Bir zamanların devrim arabasına mani olanlar, bu devrin arabasına mani olamadılar." diyen Bakan Kasapoğlu, halkı her alanda hizmet ve devrimlerle tanıştırdıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında ilk seçimde Hatay'a, AK Parti'nin bayrağını dikeceklerini aktardı.

Gençlere güvendiklerini ifade eden Kasapoğlu, tüm imkanları onlar için seferber ettiklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretleri kapsamında Antakya Belediyesini de ziyaret etti.

Burada belediyenin halk oyunları ekibinin gösterilerini izleyen Kasapoğlu, daha sonra makama geçerek Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Hatay’da pastanelere yılbaşı denetimiHatay’da pastanelere yılbaşı denetimi
Hatay’da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralıHatay’da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Hatay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay Namaz Vakitleri 31 Aralık Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:43
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Hatay Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Salı

Alev Eczanesi
Antakya
Gonca Eczanesi
Antakya
Nar Eczanesi
Antakya
Sıgorta Eczanesi
Antakya
Dostlar Eczanesi
Iskenderun
Tuna Eczanesi
Iskenderun
Tümkaya Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

Hatay'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Hatay'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.