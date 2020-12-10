Bakan Kurum "Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor" programında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayıp 2023 yılına geldiğimizde 81 ilimizde inşallah milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Akyurt ilçesinde düzenlenen "Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor" programında konuşan Kurum, dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğinin etki ve zararlarının artık çok daha yakından hissedildiğini belirtti. Kurum, "Bugün dünyamızın bu hale gelmesinden maalesef hepimiz sorumluyuz. Önümüzdeki yıllarda belki daha derinden etkisini hissedeceğimiz iklim değişikliğiyle hep beraber mücadele etmek zorundayız. Bize emanet edilmiş, çocuklarımıza emanet edeceğimiz dünyamıza hep birlikte daha güzel bakmalıyız, sahip çıkmalıyız. İşte bunun için de yeni hikayelere ihtiyacımız var. " ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 2017'de tüm çevre projelerinin çatısını oluşturan Sıfır Atık Projesi'ni çocuklara yaşanabilecek daha güzel bir dünya bırakma anlayışıyla başlattıklarını, projenin tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Bir taraftan sıfır atıkla çevreyi korurken bir taraftan da ekolojik koridorlarla millet bahçeleriyle şehirlerde yeşil alanları ve doğal alanları koruduklarını belirten Kurum, bu hizmetlerin sayısını artırdıklarını, 2023'ün Türkiye'sini de yeşil ağlarla örmeye gayret gösterdiklerini anlattı.