Bakan Kurum'dan Erzurum'daki depreme ilişkin açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

