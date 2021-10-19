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Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı

19.10.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan Bakan Özer'in mesajında, "Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Orhan Oğuz'un vefat haberini üzülerek öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

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