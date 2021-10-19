Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan Bakan Özer'in mesajında, "Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Orhan Oğuz'un vefat haberini üzülerek öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz