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Bakan Pakdemirli kiraz üreticileri ile telekonferansta görüştü

MANİSA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli kiraz hasadına başlayan Afyon, Amasya, İzmir, Malatya, Manisa ve Muğlalı kiraz üreticileri ile görüşme gerçekleştirdi, hasat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Telekonferans bağlantıyla gerçekleşen görüşmeye; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan ile Sancaklı bölgesi kiraz üreticileri katıldı.
Türkiye’nin, dünya kiraz üretiminde birinci sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, kiraz ihracatında ise dördüncü sırada olduğunu kaydetti. Çiftçilerin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olması temennisinde bulunan Pakdemirli, üreticiler ile tek tek görüşerek onların sahadaki çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yapılan hasat Katar’a gidiyor
Manisa Şehzadeler İlçesi Sancaklı bölgesi kiraz üreticilerinden İlyas Coşkuner Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdiği görüşmesinde hasat çalışmasına sorunsuz şekilde devam ettiklerini ve hasadın onuncu gününe ulaştıklarını söyledi. Güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini ifade eden İlyas Coşkuner, “Şehzadeler İlçemizde erkenci çeşitle başlayan hasat çalışmamız yaklaşık iki ay devam ediyor. Kiraz üretimine çok dikkat ediyoruz. Kendi yemeyeceğimiz ürünü pazara sunmuyoruz. Organik tarım ve iyi tarım kurallarına dikkat ediyoruz. Bizler ürünümüzün ekonomik olarak da pazarda taçlandırılmasını istiyoruz. Şuan fiyatlar güzel gidiyor. İhracatımız açık olursa bizim için çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Bugünkü hasadımız Katar’a gidiyor. Sizleri bahçelerimize bekliyor, beraber hasat yapmayı arzu ediyoruz.” dedi.

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