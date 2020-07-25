Bakan Pakdemirli: "Üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin Avrupa'da ciroda tarımsal hasılada birinci, dünyada onuncu sırada olmasına rağmen diğer taraftan da gıda üretiminde dünyada ancak 23'üncü sıraya girebildiğini anlatan Pakdemirli, "Ben buradaki eksikliği aslında sözleşmeli üretimin ülkemizde tam oturmamış olmasında görüyorum. Çünkü Batılı ülkelere baktığımız zaman sözleşmeli üretimin neresinden bakarsanız bakın yüzde elli altmış bir pay alıyor. Türkiye'de belli ürünler hariç sözleşmeli üretim aslında çalışmamış, bununla ilgili yasa tasarımız var." diye konuştu.

Bu kapsamda üretici ile sanayicinin birbirine kilitlenmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, tesisleri işletmek için sözleşmeli üretime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Pakdemirli, bununla ilgili yasayı beklemeden "dijital tarım pazarı" dedikleri platformu kurduklarını, bu platformun Türkiye'nin her tarafında üretilen ürünlerin Türkiye'ye ve dünyanın her tarafına pazarlanması ve üreticinin tüketiciyle buluşması amacıyla oluşturulduğunu dile getirdi.

Bu platformun şimdiye kadar 100 milyon lira ciroyu geçtiğini vurgulayan Pakdemirli, "İnşallah sözleşmeli üretim tarafında da güzel bir adım attık, devamını da inşallah getireceğiz." dedi.

Pakdemirli, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Trakya Sektör Buluşması" toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'n yeniden ibadete açılmasıyla Türkiye'de tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Bizim de evlatlarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şey var. Bakın 18 yıl yaptığımız icraatlar bir başka, Ayasofya'nın ibadete açılması çok önemli. Çünkü Fatih'in bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ile o vasiyeti yerine getirdik. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir olay. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.