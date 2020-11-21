Bakan Pekcan'dan vefat eden annesi için taziye sunanlara teşekkür paylaşımı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, dün vefat eden annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze namazına katılan ve taziyede bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Pekcan, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman ve Tuzla'daki Mercan Yeni Camisi'nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılınan annesi için şu paylaşımda bulundu:

"Dün ebedi yolculuğuna uğurladığımız kıymetli annemin cenazesine katılan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş, kabine arkadaşlarım ve milletvekillerimiz olmak üzere, bu zor süreçte acımıza ortak olup arayan, soran, mesajlarıyla, başsağlığı dilekleriyle, dualarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim.

Bu zorlu süreçte hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Karaali ve tüm hastane çalışanlarına da minnettarım. Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız, yaptığınız bu çok önemli ve özverili görevde Allah sizleri tüm tehlikelerden korusun."

