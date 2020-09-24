YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Bakan Prof. Dr. Selçuk, Ağrı’da görev yapan köy öğretmenleriyle görüştü

Bakan Prof. Dr. Selçuk, Ağrı’da görev yapan köy öğretmenleriyle görüştü

AĞRI HABERLERİ  | 24.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, Ağrı’da ziyaret ettiği köy okullarında görev yapan öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Prof.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, Ağrı’da ziyaret ettiği köy okullarında görev yapan öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile telefonla görüntülü görüştürdü.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, köy öğretmenlerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla gönderdiği Danışmanı Erhan Angın Ağrı’ya geldi. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte Merkez Kalender İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğretmen, öğrenci ve köy halkı tarafından karşılanan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilere hediyeler dağıttı. Okulda incelemelerde bulunan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin sınıf ortamlarını dolaşarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Burada okulun bakım ve onarımını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri ile birlikte okulun duvarlarına eğitici, öğretici duvar çizimleri yapan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulun bakım ve onarımı için duvar çizimlerinden dolayı gençlik liderlerine teşekkür etti. MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra Diyadin ilçesine geçerek köy okulları Toklucak ve Batıbeyli ilkokullarını ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okullarda incelemelerde bulunan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, ziyaret ettiği Merkez Kalender İlkokulu ile Diyadin ilçesindeki Toklucak ve Batıbeyli ilkokullarında görev yapan öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile telefonla görüntülü görüştürdü. Köy öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk’u karşısında görünce sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Köy öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk, köy öğretmenlerine bir istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Köy öğretmenlerine yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk, köy öğretmenlerine başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel eridi Hande Erçel eridi
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Ağrı Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:50
Öğle
12:05
İkindi
15:29
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Çare Eczanesı Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Yenı Halk Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Ilkadım Eczanesı Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Vali Varol, Şehit Harun Aslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Vali Varol, Şehit Harun Aslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi
Vali Varol’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Vali Varol’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.